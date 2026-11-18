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Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA 100 PAKET

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutulmak suretiyle saklanmış 100 ayrı paket bulunduğu tespit edildi.

Paketlerin içerisinden toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı