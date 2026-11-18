Paris Hilton, 17 Kasım'da Washington'daki ABD Kongre Binası'nda Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Cumhuriyetçi Laurel Lee ile bir araya geldi. Hilton, yapay zekayla kişilerin yüzlerinin izinsiz şekilde cinsel içerikli görüntülere yerleştirilmesini engellemeyi ve mağdurlara hukuki haklar tanımayı amaçlayan DEFIANCE Yasası'nın bir an önce kabul edilmesi çağrısında bulundu. Partiler üstü destek gören tasarı, ocak ayında Senatodan oy birliğiyle geçmesine rağmen Temsilciler Meclisinde henüz oylanmadı.

"BENİM 100 BİNDEN FAZLA SAHTE GÖRÜNTÜM VAR"

Kendisinin de dijital istismara maruz kaldığını belirten Hilton, internette 100 binden fazla yapay zeka üretimi cinsel içerikli sahte görüntüsünün bulunduğunu açıkladı. Bunlardan 73 bininin kaldırılmasını sağladıklarını ancak her gün yenilerinin ortaya çıktığını söyledi. Hilton, 19 yaşındayken eski erkek arkadaşı tarafından özel görüntülerinin izinsiz yayımlandığını hatırlatarak o dönemde kendisini koruyacak yasaların bulunmadığını ve yaşadıklarının yıllarca üzerinde ağır bir etki bıraktığını anlattı.

156 KADIN VEKİLDEN 83'ÜNÜN SAHTE GÖRÜNTÜSÜ VAR

Hilton, ekibinin ABD Kongresindeki kadın milletvekilleri üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Kongrede görev yapan 156 kadın milletvekilinden 83'ünün internette cinsel içerikli sahte görüntülerinin bulunduğunu öne sürdü. Dünya genelinde 50 milyon kişinin bu tür görüntüler nedeniyle mağdur edildiğini belirten Hilton, yasaların teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığını vurguladı.

MAĞDURLARA DAVA AÇMA HAKKI TANINACAK

DEFIANCE Yasası'nın kabul edilmesi halinde, rıza dışı oluşturulan cinsel içerikli sahte görüntülerin mağdurları, bunları üreten veya dağıtan kişilere federal mahkemelerde dava açabilecek. Tasarı, mağdurların maddi tazminat talep edebilmesine ve görüntülerden elde edilen kazançların geri alınmasına imkan sağlayacak. Ayrıca ihlalin öğrenilmesinden veya mağdurun 18 yaşına ulaşmasından itibaren başlayan 10 yıllık dava açma süresi öngörülüyor.

"YASALAR BU TEKNOLOJİYE YETİŞMELİ"

Hilton, yapay zeka teknolojisiyle sıradan bir aile fotoğrafının veya okul yıllığı görüntüsünün bile cinsel içerikli sahte materyale dönüştürülebildiğine dikkat çekti. Anne olduktan sonra bu mücadeleyi daha da önemsediğini söyleyen Hilton, kızının benzer bir istismarla karşılaşmayacağı bir dünyada büyümesini istediğini belirtti. Milletvekilleri ise tasarının mevcut yasaları tamamlayarak mağdurlara doğrudan hukuki mücadele imkanı sunacağını ifade etti.

PARIS HILTON KİMDİR, NASIL ÜNLÜ OLDU?

Paris Hilton, 17 Şubat 1981'de ABD'nin New York kentinde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin kurucusu Conrad Hilton'ın torununun kızı olan Hilton, 2000'li yılların başında New York sosyetesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Zengin yaşam tarzı, katıldığı davetler ve magazin basınındaki görünürlüğü sayesinde genç yaşta tanınmaya başladı.

THE SIMPLE LIFE PROGRAMIYLA DÜNYACA ÜNLÜ OLDU

Paris Hilton'un asıl şöhreti, 2003 yılında yakın arkadaşı Nicole Richie ile birlikte rol aldığı The Simple Life adlı reality şovla geldi. Programda iki zengin genç kadının lüks hayatlarından uzaklaşarak sıradan işlerde çalışması ve kırsal yaşamı deneyimlemesi konu edildi. Hilton'un tavırları, kullandığı ifadeler ve gösterişli yaşam tarzı, onu dönemin en popüler televizyon yıldızlarından birine dönüştürdü.

Aynı yıl eski erkek arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerinin izinsiz yayılması da Hilton'un dünya çapında tanınmasında etkili oldu. Hilton, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bu olayın kendisi için ağır bir travma olduğunu ve görüntülerin rızası dışında yayımlandığını vurguladı.

MÜZİK, MODA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNE GİRDİ

2006 yılında yayımladığı Paris adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Hilton, "Stars Are Blind" şarkısıyla uluslararası başarı yakaladı. İlerleyen yıllarda DJ'lik yapmaya başlayan ünlü isim, kendi adını taşıyan parfüm, kozmetik ve moda markalarıyla iş dünyasında da faaliyet gösterdi.

2021 yılında girişimci Carter Reum ile evlenen Hilton'un Phoenix ve London adında iki çocuğu bulunuyor. Son yıllarda özellikle çocukların yatılı bakım ve rehabilitasyon kurumlarında maruz kaldığı kötü muameleye karşı yürüttüğü kampanyalarla dikkat çeken Hilton, şimdi de yapay zekayla üretilen izinsiz cinsel içerikli görüntülere karşı yasal düzenleme yapılması için mücadele ediyor.