19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Katili kardeşi çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinde silahla vurulmuş halde bulunan 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün kardeşi M.Ö. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından onu vurduğunu söyledi. Kardeş cinayet şüphesiyle, anne E.Ö. ise delilleri karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.
- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
- Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden kardeşi M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve olay günü çıkan tartışmanın ardından onu silahla vurduğunu söyledi.
- Anne E.Ö., delilleri karartma şüphesiyle gözaltına alındı; M.Ö. cinayet şüphelisi, anne ise delilleri karartma suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunan 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini söyledi. Anne E.Ö. ise delilleri karartma şüphesiyle gözaltına alındı.
EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen anne E.Ö. ve oğlu M.Ö., 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ü göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
KARDEŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada cinayette kullanılan silahı bulamadı. Anne E.Ö. ve kardeş M.Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de aralarında çıkan tartışmanın ardından onu silahla vurarak öldürdüğünü anlattı.
ANNEYE DELİLLERİ KARARTMA ŞÜPHESİ
Cinayeti itiraf eden M.Ö.'nün cinayet şüphelisi olarak, anne E.Ö.'nün ise delilleri karartma suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.