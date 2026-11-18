Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunan 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini söyledi. Anne E.Ö. ise delilleri karartma şüphesiyle gözaltına alındı.

EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen anne E.Ö. ve oğlu M.Ö., 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ü göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada cinayette kullanılan silahı bulamadı. Anne E.Ö. ve kardeş M.Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden M.Ö., ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de aralarında çıkan tartışmanın ardından onu silahla vurarak öldürdüğünü anlattı.

ANNEYE DELİLLERİ KARARTMA ŞÜPHESİ

Cinayeti itiraf eden M.Ö.'nün cinayet şüphelisi olarak, anne E.Ö.'nün ise delilleri karartma suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı