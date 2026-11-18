İki ezeli rakip aynı yıldızın peşinde! Bakalım uçağı hangisi indirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin transferinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürülürken, Beşiktaş'ın da yıldız savunmacıyı transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi. Bayern Münih'in ise uygun teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği iddia edildi.
- Fenerbahçe, eski futbolcusu Kim Min-jae'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
- Beşiktaş, Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı.
- Kim Min-jae bu sezon Bayern Münih'te 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 resmi maçta 712 dakika sahada kaldı.
Ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Kim Min-jae'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı belirtildi.
Ancak Fenerbahçe'nin transferde önemli bir rakibi bulunuyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da Kim Min-jae için girişimlere hazırlandığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ
Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in 30 yaşındaki savunmacının transferi için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ise takımın devre arasına zirve yarışından kopmadan girmesi halinde bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.
BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK BAKIYOR
Alman ekibinde bu sezon istediği süreleri bulamayan Kim Min-jae, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 resmi karşılaşmada 712 dakika sahada kaldı. Bayern Münih'in uygun bonservis teklifinin gelmesi halinde Güney Koreli futbolcunun satışını değerlendirebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın nasıl bir teklif sunacağına ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.
BEŞİKTAŞ'TA DJALO İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Kim Min-jae transferi için kadroda yer açmayı planlayan Beşiktaş'ın, Tiago Djalo ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların yabancı oyuncu kontenjanında yer açarak Güney Koreli stoperin transferini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi. İki ezeli rakibin transfer listesinde bulunan Kim Min-jae'nin geleceğinin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.