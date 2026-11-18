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İsrail'de 27 Ekim genel seçimlerinin ardından oluşan yeni parlamentoda meclis başkanını belirlemek üzere oylama yapıldı. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebiyle gerçekleştirilen oturumda, Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana ile Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz yarıştı. Oylamada Kahana 66, Katz ise 52 oy aldı. İki milletvekilinin oy kullanmadığı seçimde Kahana, yeni meclis başkanı oldu.

MECLİS BAŞKANLIĞI MUHALEFETE GEÇTİ

Seçim sonucuyla birlikte Netanyahu liderliğindeki blok, hükümet çoğunluğunun ardından meclis başkanlığını da kaybetti. Eski savaş pilotu ve dini hizmetler bakanı olan Matan Kahana, Likud Partili Amir Ohana'nın yerine göreve seçildi. Böylece 27 Ekim seçimlerinde elde ettiği sonuçla parlamentoda üstünlük sağlayan muhalefet, meclis yönetiminde de önemli bir kazanım elde etti.

NETANYAHU'NUN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yeni meclis başkanı Matan Kahana'nın, oylama öncesinde Netanyahu cephesinden gelen destek teklifini geri çevirdiği belirtildi. Netanyahu'nun bloku, Arap milletvekillerinin meclis başkan yardımcılığı görevlerine getirilmemesi şartıyla Kahana'ya destek vermeyi teklif etti. Ancak Kahana bu koşulu kabul etmedi. Seçimde 19 sandalye kazanan Arap partilerinin desteğini alan Kahana'nın seçilmesinin ardından Ahmad Tibi ve Walid Taha da meclis başkan yardımcılığı görevlerine onay aldı.

"BANA OY VERMEYİN"

Netanyahu'nun desteklediği Likud Partisi Grup Başkanı Ofir Katz ise oylama öncesinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine yönelik açıklamasıyla dikkat çekti. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim" ifadelerini kullandı. Katz'ın açıklamasına rağmen Arap partilerinin desteğini alan muhalefet adayı Kahana, meclis başkanlığı yarışını kazandı.

NETANYAHU BLOKUNDA İKİNCİ KAYIP

27 Ekim seçimlerinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin öncülük ettiği muhalefet karşısında gerileyen Netanyahu bloku, meclis başkanlığı seçimini de kaybetti. Parlamentodaki 120 sandalyenin 66'sının desteğini alan Kahana'nın göreve seçilmesiyle yeni dönemde meclis yönetimi muhalefetin kontrolüne geçti.