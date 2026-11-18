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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu servisi ile tırın karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaynar mevkiinde yolcu servisi ile tır çarpıştı. Kazada tırdaki 2 kişi ile servisteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı