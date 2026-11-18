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Adana'da balkonda asılı Türk bayrağını gören bir vatandaş, bulunduğu yerde durarak bayrağa saygısını göstermek istedi. Ancak bu sırada caddeden geçen bir otomobilin çarpmasıyla beklenmedik bir kaza yaşandı. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAYRAĞI GÖRÜNCE HAREKETSİZ KALDI

Cadde üzerinde yürüyen vatandaş, bir binanın balkonunda asılı Türk bayrağını fark edince durarak saygı duruşuna geçti. Dikkatini bayrağa veren vatandaş, çevresindeki araç trafiğine rağmen bir süre hareketsiz kaldı. Tam bu sırada yoldan ilerleyen otomobilin çarpmasıyla dengesini kaybetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saygı duruşunun kazayla sonuçlandığı anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Sıra dışı olayın görüntüleri paylaşılırken vatandaşın sağlık durumuna ve kazanın ardından yaşananlara ilişkin henüz bilgi verilmedi.