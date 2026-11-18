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Fatih Terim, kızı Merve Terim ile New York'ta bir araya geldi. Şehir manzarası eşliğinde birlikte poz veren baba kızın fotoğrafında, Terim'in kıyafet tercihi öne çıktı. Deneyimli teknik direktörün siyah ve kahverengi tonlarındaki düğmeli hırkasının Prada marka olduğu belirtildi.

HIRKASININ FİYATI 147 BİN TL

Fatih Terim'in New York gezisinde tercih ettiği Prada marka yün hırkanın fiyatının 147 bin TL olduğu aktarıldı. Lüks markaya ait kıyafetin yüksek fiyatı, deneyimli teknik direktörün New York ziyaretinin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.