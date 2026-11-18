Fatih Terim'in New York tarzı olay! Hırkasının fiyatı dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızı Merve Terim ile ABD'nin New York kentini gezen Fatih Terim, bu kez kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Kızıyla birlikte objektif karşısına geçen deneyimli teknik direktörün giydiği Prada marka yün hırkanın fiyatının 147 bin TL olduğu belirtildi.
Fatih Terim, kızı Merve Terim ile New York'ta bir araya geldi. Şehir manzarası eşliğinde birlikte poz veren baba kızın fotoğrafında, Terim'in kıyafet tercihi öne çıktı. Deneyimli teknik direktörün siyah ve kahverengi tonlarındaki düğmeli hırkasının Prada marka olduğu belirtildi.
HIRKASININ FİYATI 147 BİN TL
Fatih Terim'in New York gezisinde tercih ettiği Prada marka yün hırkanın fiyatının 147 bin TL olduğu aktarıldı. Lüks markaya ait kıyafetin yüksek fiyatı, deneyimli teknik direktörün New York ziyaretinin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.