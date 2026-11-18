2027 yılına sayılı günler kala ünlü şarkıcıların yılbaşı gecesi alacağı sahne ücretleri konuşulmaya başlandı. Bazı sanatçıların tek gecede 25 milyon TL kazanacağı iddiaları ortaya atılırken, listede adı geçen İrem Derici rakamlara sert çıktı. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok" diyerek açıklanan ücretlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yeni yıl yaklaşırken ünlü isimlerin 31 Aralık gecesi sahne almak için talep ettiği ücretlere ilişkin iddialar ortaya atıldı. Gülşen, Hande Yener ve Edis'in 20 milyon TL, Hadise'nin 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu'nun ise 25 milyon TL kazanacağı öne sürüldü.

Listede İrem Derici'nin de adı yer alırken, ünlü şarkıcının yılbaşı sahnesinden 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

"O LİSTE DOĞRUYSA BEN SAHNEYE ÇIKMAYAYIM"

Ortaya atılan rakamlara tepki gösteren İrem Derici, yılbaşı sahne ücretlerinin her yıl benzer şekilde haberleştirildiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bak hayatım, o yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye. O 30 milyon, o 40 milyon alıyor. Ama her sene bu haberler yapılıyor biliyorsunuz yani. Her sene herkesin beklediği haberler"

"ARKADAŞLAR YEMİNLE ÖYLE PARALAR YOK"

İrem Derici, iddia edilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok. O sadece böyle biraz insanlar sinir olsun diye yapılan şeyler. Öyle paralar yok, bana güvenin. Bir Seda ablanıza, bir de bana güvenin"

Derici'nin açıklamalarıyla birlikte ünlü isimlerin yılbaşı gecesi kazanacağı öne sürülen milyonlarca liralık ücretler yeniden tartışma konusu oldu.