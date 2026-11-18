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Batı Şeria'nın Tubas bölgesine bağlı Bardala köyüne giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait tarımsal seralarda yıkım gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 dönümlük alana yayılan seralar yıkılırken yetiştirilen ürünler de zarar gördü.

Filistin merkezli Quds News Network tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail buldozerlerinin tarım seralarını tahrip ettiği aktarıldı.

BÖLGE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI TEHLİKEDE

Ürdün Vadisi'nde bulunan Bardala köyü, tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı yerleşimlerden biri. Reuters'ın Mart 2025 tarihli haberinde, İsrail ordusunun köy yakınlarında yürüttüğü çalışmaların çiftçilerin tarım ve otlak alanlarına erişimini kısıtlayabileceği belirtilmişti.

Bölgedeki çiftçiler, yaklaşık 10 bin koyun ve keçinin beslendiği otlaklara erişimlerini kaybetmekten endişe duyduklarını ifade etmişti.

BATI ŞERİA'DA YIKIMLAR SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre İsrail makamları, 3-9 Kasım tarihleri arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 78 yapıyı yıktı veya sahiplerini yıkmaya zorladı. Bu yapılar arasında tarım, su ve sanitasyon alanlarında kullanılan 35 tesis de bulunuyor. Yıkımlar nedeniyle 61'i çocuk olmak üzere 150 Filistinli yerinden edildi.