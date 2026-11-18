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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı Rusya ana karasına bağlayan stratejik köprü, 16 ve 17 Kasım'da Ukrayna'nın saldırılarına hedef oldu.

Ukrayna basını, saldırılarda köprünün kara yolu bölümünün ağır hasar aldığını ve bir kısmının çöktüğünü bildirdi. Reuters ise yıkım görüntülerini bağımsız olarak doğrulayamadığını, Rusya'nın ilk saldırıdaki hasarı sınırlı olarak nitelendirdiğini aktardı.

PUTİN'İN MASASINI PARÇALADILAR

Saldırının ardından Ukraynalılar, Putin'in Kremlin'deki uzun toplantı masasını konu alan montajlar hazırladı. Paylaşılan görsellerden birinde Putin, parçalanmış bir masanın başında otururken karşısındaki ekranda Kırım Köprüsü'nü izlerken tasvir edildi. Bir başka montajda ise Putin'in uzun masası, köprüde oluştuğu öne sürülen boşluğu kapatmak için kullanıldı.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ TABUT GİBİ TAŞIDILAR

Elde ele yayılan bir başka görselde, internetin ünlü tabut taşıyan dansçıları Kırım Köprüsü'nü omuzlarında taşırken gösterildi. Zelenskiy'nin ünlü tuz serpme hareketini taklit ederek köprüdeki patlamaya gönderme yaptığı montaj da paylaşımlar arasında yer aldı. Ukrayna basını, bu görsellerin kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldığını bildirdi.

MİZAH AKIMINA DÖNÜŞTÜ

Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı, Ukrayna'da çok sayıda mizahi paylaşımın ortaya çıkmasına neden oldu. Köprünün hasar gördüğü iddia edilen bölümler çeşitli çizimlere, karikatürlere ve video montajlarına konu edildi. Ukraynalı gönüllüler ve fenomenler de paylaşımlara katılırken, mizahi içerikler ülke dışındaki kullanıcılar arasında da yayıldı.