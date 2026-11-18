TikTok'ta açılan bazı canlı yayınlarda Kabe görselinin etrafında kullanıcıların isimlerini taşıyan animasyon karakterleri dolaştırılıyor. Yayına jeton gönderen kişilerin isimleri ekranda gösterilirken gönderilen miktara göre farklı efektler devreye giriyor. Daha önce halay ve konvoy gibi animasyonlarla hediye toplayan yayıncıların bu kez dini değerleri kullanarak gelir elde etmeye çalışması dikkat çekti.

JETON MİKTARINA GÖRE ZEMZEM VE ŞEYTAN TAŞLAMA

CNN TÜRK muhabiri Ceren Meriç'in aktardığı bilgilere göre canlı yayınlarda 1 ila 4 jeton gönderen kullanıcılara dijital zemzem ikramı efekti sunuluyor. Daha fazla jeton gönderenler ise şeytan taşlama animasyonu ve özel destek mesajlarıyla karşılaşıyor. Yayınlarda "Allah kabul etsin" ifadeleri kullanılırken izleyiciler, isimlerini ilk 5 kişi arasında gösterebilmek için daha fazla jeton göndermeye yönlendiriliyor.

KARA PARA AKLAMA İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Meriç, söz konusu animasyonları oluşturan yazılımların satışa sunulduğunu ve farklı yayınlarda kullanılabildiğini belirtti. Bu yayınların para kazanma amacıyla düzenlendiğini ifade eden Meriç, jetonlar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin kara para aklama amacıyla da kullanılabileceği ihtimaline dikkat çekti. Ancak yayınlarla bağlantılı doğrulanmış bir kara para aklama işlemi veya resmi soruşturma bilgisi paylaşılmadı.

"İSLAM'A GÖRE SANAL BİR İBADET OLMAZ"

İlahiyatçı yazar Lütfü Özşahin, dini değerlerin para kazanma amacıyla kullanılmasına tepki gösterdi. Özşahin, "İslam'a göre sanal bir ibadet olmaz. İbadetlerde amaç kesinlikle bizzat insanın sözüyle, bedeniyle, ruhuyla katılmasıdır" dedi. Para karşılığında ibadet görüntüsü oluşturulmasını dini sömürü olarak değerlendiren Özşahin, bu tür uygulamaların eğitim amacıyla kullanılmasının ise farklı bir konu olduğunu vurguladı.