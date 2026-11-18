Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 2017'de 5 milyon 294 bin 459 izleyiciye ulaşan "Aile Arasında"nın devamını yıllarca yazmayı düşünmediğini, fikrinin iki yıl önce bir bayram günü televizyonda filme rastlayınca değiştiğini söyledi. Birsel ile filmde Fikret'i canlandıran Engin Günaydın, 4 Aralık'ta gösterime girecek "2 Aile Arasında" öncesinde Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı.

Devam filmine uzun süre kapıyı kapattığını anlatan Birsel, "İki yıl öncesine kadar hiçbir şey yoktu. 'Yok, bir daha yapmam, bu hikâye bitti, neyini yazacağım?' diyordum" dedi. Her bayram kanallarda yayımlanan filme denk geldiği anı ise şöyle aktardı: "Şöyle bir 15 dakika izlerken bir ışık yandı; 'Buradan bir hikâye yürüyebilir belki' dedim. Böyle başladı; oturup not almaya başladım ve iyi ki de almışım."

SOKAKTA İZLEYİCİDEN AZAR İŞİTTİLER

Birsel, kararında seyircinin ısrarının da payı olduğunu belirterek "Biraz da sokakta izleyicilerden ısrar kıyamet... Azar yemiş oluyorsunuz. Aynı şeyleri Engin de yaşamış" ifadesini kullandı. Engin Günaydın da "Aslında devam filmini hiç düşünmemiştik, hiç konuşmamıştık da" diye konuştu.

Yeni filmin ilkinin kopyası olmamasını şart koştuğunu söyleyen Birsel, "İlk filme benzer bir hikâye anlatacakmışız gibi bir yere kadar yürüyüp ondan sonra direksiyonu bambaşka bir yere çeviriyoruz" dedi. Senaryonun bu yüzden zaman aldığını, araya pandeminin de girdiğini anlatan Birsel, "Dokuz yıl gibi biraz fazla vakit aldı ama sonunda oldu" sözleriyle süreci özetledi.

GÜNAYDIN: KOMEDİ TOKADI YEDİ

Günaydın, komedi yapımlarının azalmasını dizilerin yurt dışı satışına göre hazırlanmasına bağladı. Komedinin yerel tonlar taşıdığı için yurt dışında izleyici bulmakta zorlandığını söyleyen oyuncu, "Bu yüzden de komedi tokadı yedi. Durum böyle olunca da toplumsal bir sorun ortaya çıktı, insanlar birbirlerine karşı sıcaklığını kaybetti" dedi.

Yapay zekâ konusunda ise Birsel, "Galiba yapay zekâya yenik düşmeyen en son kale mizah olacak" görüşünü dile getirdi.

PAZARA GİDİP BİBERİNİ KENDİ AYIKLIYOR

Canlandırdığı karakterlerin gerçekçiliği sorulan Günaydın, gündelik hayatın içinde kalmaya özen gösterdiğini anlattı: "Faturalarımı kendim öderim, alışverişimi bizzat yapar, pazara gider, biberimi kendim ayıklarım." Oyuncu sözlerini "Bizim meslekte ne kadar olağan ve sıradansanız aslında o kadar başarılısınızdır" diye sürdürdü.

BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturuyor. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "2 Aile Arasında"nın kadrosunda Engin Günaydın'ın yanı sıra Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Derya Karadaş da yer alıyor.