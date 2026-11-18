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Sevda Demirel, 24 yıl önce canlı yayında Hande Ataizi'ne attığı tokatla ilgili yıllar sonra konuştu. O dönem çok fevri davrandığını söyleyen Demirel, ünlü oyuncuyla barışmak istediğini açıkladı. Geçmişte yaşananları geride bırakmaya hazır olduğunu belirten Demirel, "Denk gelsem ona sarılırım" dedi.

CANLI YAYINDAKİ TOKAT HAFIZALARA KAZINDI

Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasında 2002 yılında bir televizyon programında yaşanan tartışma, canlı yayında atılan tokatla sonuçlanmıştı. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyen olay, Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan tartışmalarından biri olmuştu.

Aradan geçen 24 yılın ardından Sevda Demirel, Hande Ataizi ile yaşadığı olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sevda Demirel

"O ZAMAN ÇOK FEVRİ DAVRANDIM"

Geçmişteki davranışını değerlendiren Demirel, o dönem çok fevri davrandığını ifade etti. Normalde karıncayı bile incitmediğini söyleyen Demirel, yıllar önce yaşanan olayın ardından Hande Ataizi ile arasındaki kırgınlığı sona erdirmek istediğini söyledi.

Hande Ataizi

"DENK GELSEM ONA SARILIRIM"

Hande Ataizi ile karşılaşması halinde nasıl davranacağına da değinen Demirel, "Denk gelsem ona sarılırım" sözleriyle barışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Demirel'in yıllar sonra yaptığı bu açıklamanın ardından gözler Hande Ataizi'ne çevrildi. Ataizi'nin yeni barış çağrısına nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.