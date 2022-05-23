Mustafa Kemal Atatürk Haberleri - Mustafa Kemal Atatürk Kimdir - Haberler

Mustafa Kemal Atatürk Haberleri
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Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?
Moto kuryenin çarptığı epilepsi hastası yaya atak geçirdi, vatandaşlar panik oldu
Maltepe mitinginin ardından "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası ortaya atılmıştı! CHP'den yanıt gecikmedi
Başkan Yılmaz, "Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet'e yakışan gençler olun"
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
KIRKLARELİ - "Minik arkeologlar" deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izini sürdü
Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz: Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet'e yakışan gençler olun
Öztrak: "Ne vatan sevgimizi ne Atatürk sevgimizi kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız"
Engin Arık ülkemize hangi katkıda bulunmuştur? Prof. Dr. Engin Arık kimdir?
Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak
Kahramanmaraş'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluşu kutlandı
Koruma altındaki 1600 yıllık "Baş Melek Mikail" heykeli Yalova Müze'sine taşındı
Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek
Yatağan Belediyesi tarafından gösterilen Kurtuluş Hattı'nı 5 bin kişi izledi
Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: "Süreci Titizlikle Yönettik"
İyi Parti'den "Az Kaldı" Kampanyası: "İktidara Yürüyoruz. Güneşin Doğmasına Çok Az Kaldı"
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü etkinliği
ADÜ Koçarlı MYO öğrencilerinden anasınıflarına bilim materyali hediyesi
ADÜ'de 'Engelliğe Hak Temelli Yaklaşım ve Eşit İletişim' etkinliği gerçekleşti
İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Ankara'da "Geçinemiyoruz" Eylemi: "Çocuğumuzu Okula Bile Gönderemiyoruz"
NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL
Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencileri İçin Bowling Turnuvası
Eğitim İş'ten Ödül Alan Sinan Meydan: "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı Cumhuriyetimizin Olağanüstü Farklı Bir Yüzyıl Olacak"
Odunpazarı Belediyesi Tarafından Düzenlenen "Atatürk Kupası U-13 Futbol Turnuvası" Tamamlandı
Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: "Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor"
Samsun'da Abladan Kardeşe İlk Canlı Vericili Karaciğer Nakli Yapıldı
Erdoğan Toprak: İktidarın Ek Borçlanma Yetkisi ve Ek Bütçe Talep Etmesi Zorunlu Görünüyor
ZONGULDAK - Kardeşinin yönlendirmesiyle başladığı filografi sanatı gelir kapısı oldu