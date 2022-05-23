Mustafa Kemal Atatürk Haberleri - Mustafa Kemal Atatürk Kimdir - Haberler

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Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

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Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Biyografisi

Doğum YeriSelanik / Yunanistan
Doğum Tarihi19.5.1881 / 10.11.1938

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?

Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881, Selanik – 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1923'ten 1938'e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası
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