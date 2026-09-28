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A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya 4-1 yenilerek Uluslar A Ligi'nde 2'de 0 yaptı

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A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya 4-1 yenilerek Uluslar A Ligi'nde 2'de 0 yaptı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'ya 4-1 yenilerek grupta 2'de 0 yaptı. İlk maçta Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'dan sonra İtalya'ya da mağlup oldu ve 2'de 0 yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

A Ligi'nin ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya da 1-0 kaybeden milliler, 2. karşılaşmasından galibiyet alamadı.

A Milli Takım, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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