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Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89. yılı çelenk ve kortejle kutlandı

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Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89. yılı çelenk ve kortejle kutlandı
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Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89. yıl dönümü, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Hürriyet Caddesi'nden eski Sümerbank yerleşkesine kortej yürüyüşü yapıldı; program üniversite yerleşkesinde sürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından katılımcılar, Hürriyet Caddesi üzerinden eski Sümerbank yerleşkesine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Program, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sümer Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Törene, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Arsen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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