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Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, 24 derslikli okul inşaatını denetledi

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Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, 24 derslikli okul inşaatını denetledi
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Şırnak'ta yapımı süren 24 derslikli okulun gelecek yıl tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binasındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak'ta yapımı devam eden 24 dersliğin yapımı tamamlanmasıyla seneye eğitim-öğretime hazır olması bekleniyor.

Şırnak'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen okul yatırımlarında çalışmalar devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kent merkezinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme ve denetimlerde bulundu.

Cırıt'ın incelemelerindeki ilk adresi, Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binası oldu. Yaklaşık 3 yıl önce boşaltılan okul binasının yerine yapılacak yeni okulun inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Cırıt, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 24 derslik olarak inşa edilen yeni okul binasının gelecek yıl tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Okul inşaatlarında gerçekleştirilen denetimlerde, binaların mevcut yapım durumu, çalışmaların ilerleme süreci ve okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde sürdürülen eğitim yatırımlarının sahada yakından takip edildiği belirtildi. Gerçekleştirilen incelemelerle okul binalarındaki çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği, inşaat süreçlerinin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinin ve eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı şartlarda sürdürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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