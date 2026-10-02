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Bitlis'te sağanak sonrası Rahva'da oluşan sis, Tatvan-Güroymak yolunda görüşü düşürdü

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Bitlis'te dün akşamdan bu yana etkili sağanak sonrası sıcaklık düşerken Rahva'da sis oluştu. Sis, Bitlis-Tatvan-Güroymak kara yolunda görüş mesafesini azalttı, sürücüler zor anlar yaşadı; Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.

Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.

Bitlis'te dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Kentte etkisini sürdüren soğuk nedeniyle Rahva bölgesinde sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Rahva'daki Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.

Kaynak: AA
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