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Edirne Uzunköprü'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Edirne Uzunköprü'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda hizmetli odasında temizlik malzemelerinin tepkimeye girmesiyle açığa çıkan gazdan etkilenen 14 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunda olumsuzluk bulunmazken okulda bugün eğitime ara verildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, ortaokulda temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda farklı temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu hizmetli odası yanındaki sınıfta bulunan 14 öğrenci açığa çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan okulda bugün eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Ortaokulu'nda hizmetli odasında temizlik çalışmaları sırasında farklı temizlik malzemelerinin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucu oluşan gazdan, yan sınıfta eğitim gören bazı öğrenciler etkilenmiştir. Tedbir amacıyla, etkilendiği değerlendirilen 14 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler okul yönetimi tarafından alınmış olup konuya ilişkin süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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