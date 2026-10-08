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Edirne Uzunköprü'de okulda 6-7 öğrencinin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı gün içinde taburcu edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir okulda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Ortaokulu'nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının gün içerisinde taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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