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MTSO seçimleri Toroslar'da geniş güvenlik tedbirleri altında sorunsuz tamamlandı

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MTSO seçimleri Toroslar'da geniş güvenlik tedbirleri altında sorunsuz tamamlandı
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MTSO Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri, Toroslar'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geniş güvenlik tedbirleri altında sorunsuz tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da seçim alanında incelemelerde bulundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri, alınan geniş güvenlik tedbirleri altında sorunsuz şekilde tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, seçimlerin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunarak alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen MTSO Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla bölgede çeşitli güvenlik tedbirleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da seçimlerin yapıldığı okula gelerek görevli personelin çalışmalarını yerinde inceledi. Aktaş, seçim sürecinde görev yapan emniyet personeline başarı ve kolaylıklar diledi.

Aktaş, seçim kapsamında adayların tanıtımı amacıyla kurulan stantları da MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ile birlikte gezdi. Stantlarda bulunan adaylarla görüşen Aktaş ve Bucuge, seçim sürecinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin gerçekleştirildiği alan ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulurken, ekipler gün boyunca görevlerinin başında bulundu.

Seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde yürütüldüğü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve MTSO seçimlerinin normal şekilde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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