Evgeny Grinko Bursa'da sahne aldı, Aşık Veysel'in eserini kendi tarzıyla seslendirdi

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Rus müzisyen Evgeny Grinko Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Grinko, kendi repertuvarının yanı sıra Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım"eserini de kendine özgü tarzla seslendirdi.

Minimalist piyano melodilerini folk ve klasik müzik ögeleriyle birleştiren sanatçı, sevilen bestelerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Grinko'nun İzmir'de başlayan turne yolculuğu bugün Eskişehir'de, 2 Ekim'de Ankara'da, 4 ve 5 Ekim'de ise İstanbul'da devam edecek.

Kaynak: AA