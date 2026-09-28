A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na geldi

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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millileri taşıyan otobüs, kamp yaptıkları otelden ayrılarak, müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı. Ay-yıldızlılar, yoğun güvenlik önlemleri ve yağmur yağışı altında stadyuma geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı