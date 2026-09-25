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Muğla Menteşe'de okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken şüpheli cezaevine gönderildi

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Muğla Menteşe'de okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken şüpheli cezaevine gönderildi
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünü söken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşandı. Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünün bir şahıs tarafından yerinden sökülerek alınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın failinin A.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli, Kötekli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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