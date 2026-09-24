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Muğla Menteşe'de ilkokul bahçesindeki Atatürk büstünü söken şüpheli gözaltına alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmasıyla tespit edilen şüpheli, Kötekli Mahallesi'nde yakalandı; adli işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerindeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekibi, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları neticesinde olayı A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli Kötekli Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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