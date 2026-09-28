Balıkesir Savaştepe'de işçi servisi toprak yığınına çarparak 13 kişiyi yaraladı

Balıkesir Savaştepe'de işçi servisi toprak yığınına çarparak 13 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Savaştepe'de işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 10 APK 382 plakalı işçi servisi, Balıkesir-Savaştepe kara yolu Karacalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.