Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Muğla'da turizm lisesinin atölyelerini gezdi

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Muğla'daki programı kapsamında Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Muğla programı kapsamında Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'e, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztimur ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay eşlik etti.

Okulun atölyelerini gezen Bakan Yardımcısı Macit, burada yürütülen mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarını da inceleyen Macit, okulun eğitim altyapısı ve fiziki imkanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Macit, öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında istişarelerde bulundu. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin sektöre yönelik nitelikli şekilde yetiştirilmesi ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı