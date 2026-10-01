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Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Karşıyaka-Galatasaray maçıyla başlıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Karşıyaka, saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA
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