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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, meslek lisesinde öğrencilerle sohbet etti

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, meslek lisesinde öğrencilerle sohbet etti
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aydın, ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet edip eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ziyarette okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledi.

Kaynak: AA
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