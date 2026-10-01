Mardin 1969 Spor, 9. haftada Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını yarın sürdürecek

Mardin 1969 Spor, 9. haftada Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını yarın sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp açıklamasına göre hazırlıklar yarın sürdürülecek; karşılaşma 11 Ekim Pazar saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacak.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Mardin 21 Kasım Şehir St Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek. Mardin 1969 Spor ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.Kaynak: AA
Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Mardin 1969 Spor ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.