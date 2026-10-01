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Mardin 1969 Spor, 9. haftada Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını yarın sürdürecek

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp açıklamasına göre hazırlıklar yarın sürdürülecek; karşılaşma 11 Ekim Pazar saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Mardin 21 Kasım Şehir St

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Mardin 1969 Spor ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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