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Bursa Mudanya'da ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bursa Mudanya'da ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ömerbey Mahallesi Atatürk Parkı'nda ayağına ip dolanan güvercin, ağaçta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları kuşun ayağındaki ipi keserek güvercini kurtardı ve doğaya saldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ömerbey Mahallesi Atatürk Parkı'nda bir güvercinin ağaçta asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla ağaçtaki güvercine ulaşan itfaiye erleri, kuşun ayağına dolanan ipi bıçakla kesti. Kurtarılan güvercin yeniden doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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