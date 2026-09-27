Konya Bozkır'da gönüllü atletizm çalışmaları 60 metre birinciliğiyle sürüyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde, çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla başlatılan gönüllü atletizm çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bozkır Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanlar, tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasıyla yürütülüyor. 3. kademe atletizm antrenörü olan Burak Oğur öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, ilçe genelindeki çocuklara sporu sevdirmeyi ve onları resmi yarışmalara hazırlamayı hedefliyor.

Çocukların sokak alışkanlıkları yerine sportif faaliyetlere yönelmesinin önemine dikkat çeken antrenör Burak Oğur, "Burada çocuklara atletizm egzersizleri yaptırıyorum. Bu çocuklar Spor Konya Olimpiyatları'nda 60 metre koşularında birincilik elde etti. Bu çocukların bu şartlarda elde ettikleri birincilik sonrasında onları yalnız bırakmadık ve şu anda antrenmanlara devam ediyoruz. Antrenmanları tamamen ücretsiz ve gönüllü bir şekilde yapıyorum. Çünkü çocukların sokakta gezmek yerine burada sporla ilgilenmesini istiyorum. Bir sonraki yarışma okul sporları olacak. Okul sporlarında da güzel bir başarı elde etmeye çalışacağız ama asıl amacımız başarı değil, çocukların kendilerine güzel bir hatıra bırakmaları" dedi.

Bozkır Atatürk Stadyumu'ndaki pistlerde azimle ter döken genç sporcular, elde ettikleri derecelerle gelecek için umut vaat ediyor.

Sporculardan Hüma Kuzey, bu yaz 400 metre ve 60 metre koşularına katıldığını ifade ederek, "60 metrede birinci, 400 metrede ikinci oldum. Küçüklük hayalimdi. Burak hocamız sağ olsun, her yıl çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer genç sporcu Ayşe Sena Acar ise, "Dereceye girdim, 60 metrede koştum. Hocamızla beraber koştuk, eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı