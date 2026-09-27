Ataşehir'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Ataşehir'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'de Atatürk Mahallesi'nde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı; sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Ataşehir'de yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NNM 984 plakalı motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA