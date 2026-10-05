Kars'ta trafik polisleri Atatürk İlkokulu öğrencilerine güvenli trafik eğitimi verdi

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Kars'ta trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışmalarına çocuklardan başlanıyor. Trafik polisleri, ilkokul öğrencilerine günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarında doğru ve güvenli davranış biçimlerini anlattı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, Kars Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında öğrencilere, trafikte güvenli hareket etmenin temel kuralları anlatılırken, özellikle yaya olarak dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Öğrencilere trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve karşıdan karşıya geçerken alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi.

Trafik polisleri, çocuklara yalnızca kuralları anlatmakla kalmayarak trafikte karşılaşabilecekleri farklı durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini de örnekler üzerinden aktardı. Öğrencilerin soruları da ekipler tarafından yanıtlandı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle, öğrencilerin trafik kurallarını daha kolay öğrenmeleri ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında davranışa dönüştürmeleri amaçlandı.

Çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra trafik denetimlerini de sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı