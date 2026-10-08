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Yalova Çiftlikköy'de kadın üreticiler, Atatürk Parkı'nda ürünlerini sergiledi

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Yalova Çiftlikköy'de kadın üreticiler, Atatürk Parkı'nda ürünlerini sergiledi
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Kadın El Emeği Pazarı'nda stant açan kadın üreticiler, Atatürk Parkı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Programda örgü, takı, aksesuar, dekoratif ürünler ve yiyecekler sergilendi; katılımcılar alışveriş yapıp piknik yaptı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Kadın El Emeği Pazarı'nda stant açan kadın üreticiler, piknikte bir araya geldi.

Sahil Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, Sahil Mahallesi Muhtarı Özlem Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte kadın üreticilerin hazırladığı örgü, takı, aksesuar, dekoratif ürünler ve çeşitli yiyecekler stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gün boyunca müzik eşliğinde devam eden programda kadın üreticiler el emeği ürünlerini sergilerken, katılımcılar da piknik yaptı.

Etkinlikte kadın üreticilerle sohbet eden katılımcılar, stantlarda sergilenen ürünleri inceleyerek alışveriş yaptı.

Kaynak: AA
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