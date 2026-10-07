İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye geçecek olması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı. Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AK Parti Genel Merkezi yanındaki AK Parti Kongre Merkezi'ne gitti.
İZMİR'DE ALARMA GEÇİLDİ
Tugay'ın AK Parti'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı. Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.
MEYDANLAR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ
Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.