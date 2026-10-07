Haberler

İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı Haber Videosunu İzle
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye geçecek olması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı. Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AK Parti Genel Merkezi yanındaki AK Parti Kongre Merkezi'ne gitti. 

İZMİR'DE ALARMA GEÇİLDİ

Tugay'ın AK Parti'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı. Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.

MEYDANLAR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Bodrum'un ünlü oteli konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık karar

Bodrum'un dev oteli konkordato ilan etti
Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Gördüklerine daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı

Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı