İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AK Parti Genel Merkezi yanındaki AK Parti Kongre Merkezi'ne gitti.

İZMİR'DE ALARMA GEÇİLDİ

Tugay'ın AK Parti'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı. Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.

MEYDANLAR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.

Kaynak: ANKA