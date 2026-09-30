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Sinop Atatürk Hastanesi idari personeline bağımlılık farkındalık eğitimi verildi

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Sinop Atatürk Hastanesi idari personeline bağımlılık farkındalık eğitimi verildi
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi idari personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi. YEDAM uzmanı Ömer Aksoy'un anlattığı eğitimde bağımlılık türleri, korunma yolları ve YEDAM'ın ücretsiz, gizlilik esaslı danışmanlık hizmeti ele alındı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi idari personeline yönelik, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Hastane binasında gerçekleştirilen programda, Yeşilay Sinop Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Ömer Aksoy tarafından katılımcılara, bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ve bağımlılıklardan korunma yolları hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılara, bağımlılığın meydana getirdiği risk faktörleri, bağımlılık sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ile erken farkındalığın insan yaşamına sağlayacağı yararların anlatıldığı eğitimde ayrıca bağımlılıklarla mücadelede YEDAM tarafından sunulan ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı danışmanlık hizmeti hakkında bilgi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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