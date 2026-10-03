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Aras Kargo SK, Zeren Spor maçında bilet gelirinin %10'unu sokak hayvanlarına verecek

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Aras Kargo SK, Zeren Spor maçında bilet gelirinin %10'unu sokak hayvanlarına verecek
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Sultanlar Ligi temsilcisi Aras Kargo SK, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Zeren Spor'u konuk edecek. Biletler 250, 400 ve 600 TL'den satılırken, İzmir ekibi bilet gelirinin yüzde 10'unu sokak hayvanlarına mama desteğine ayıracak.

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aras Kargo SK, yeni sezonun ilk haftasında yarın seyircisi önünde iddialı rakibi Zeren Spor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Serhat Semiz, Arzu Uzatöz hakem ikilisi düdük çalacak. Biletler 250, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi bilet gelirinin yüzde 10 ile sokak hayvanlarına mama desteği verecek. Kupada çeyrek finale kalarak sezona iyi bir başlangıç yapan Aras Kargo, lige de galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Başantrenör Suphi Doğancı ile yola devam eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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