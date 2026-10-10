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Hiraizerdüş, Bursa'daki Merinos'ta müzikseverlerle buluştu; orkestrası da alkışlandı

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Bursa'da şarkıcı Hiraizerdüş'ün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserine sanatseverler ilgi gösterdi. Hiraizerdüş, farklı yaş gruplarındaki müzikseverlerle bir araya geldi; konser sonunda kendisi ve orkestrası alkışlandı.

Bursa'da şarkıcı Hiraizerdüş'ün konserine sanatseverler ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Hiraizerdüş farklı yaş gruplarındaki müzikseverlerle bir araya geldi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Hiraizerdüş ve orkestrası alkışlandı.

Kaynak: AA
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