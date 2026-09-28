67 yaşındaki Satı Kara, Ankara Atatürk Sanatoryum'da ameliyatla işitmeye kavuştu

Çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı orta kulak enfeksiyonları nedeniyle uzun yıllar işitme kaybı yaşayan 67 yaşındaki Satı Kara, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından yeniden duymaya başladı.

Ankara'da uzun yıllardır işitme problemi yaşayan 67 yaşındaki Satı Kara, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Yapılan muayene ve tetkiklerde her iki kulak zarında delinme ve orta kulaktaki işitme kemikçiklerinde hasar tespit edilen Kara'ya cerrahi tedavi uygulandı. Prof. Dr. Davut Akduman, Uzman Dr. Aslıhan Ünel Kaval ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, kulak zarları onarılırken orta kulaktaki işitme kemikçiklerinin de tamiri yapıldı. Ameliyat ve iyileşme sürecinin ardından Kara'nın işitmesinde belirgin düzelme sağlandı.

"İyileşme sürecinin ardından işitmesinde belirgin bir düzelme oldu"

Prof. Dr. Davut Akduman, işitme kaybının farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, tedavi edilebilir nedenlerin zamanında tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Hastanın uzun süredir devam eden orta kulak iltihabına bağlı işitme kaybı bulunduğunu aktaran Akduman, "Yaptığımız muayenelerde hastamızın kulak zarlarının delik olduğunu, tetkiklerde ise orta kulakta sesin iletimini sağlayan kemikçiklerde hasar bulunduğunu gördük. Hastamıza ameliyat önerdik. Ameliyat sırasında kulak zarının tamirini ve orta kulaktaki işitme kemikçiklerinin onarımını gerçekleştirdik. İyileşme sürecinin ardından işitmesinde belirgin bir düzelme oldu" dedi.

"İşitme kaybı yaşayan kişiler zaman içerisinde toplumdan uzaklaşabiliyor, içine kapanabiliyor"

İşitmenin insanın iletişim kurması ve sosyal yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akduman, "İşitme sadece çocuklarda dil, kişilik ve sosyal gelişim açısından değil, erişkinlerde de iletişim ve sosyalleşme açısından çok önemli. İşitme kaybı yaşayan kişiler zaman içerisinde toplumdan uzaklaşabiliyor, içine kapanabiliyor. Bu durum sosyal hayatın yanı sıra psikolojik açıdan da çeşitli sorunlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Her işitme kaybının yalnızca işitme cihazıyla tedavi edilmediğine dikkat çeken Akduman, bazı hastalarda ilaç veya cerrahi tedavinin mümkün olduğunu ifade ederek, "Orta kulaktaki kemikçiklerin kireçlenmesi, kulak zarının delinmesi, kronik orta kulak iltihapları veya doğuştan gelen bazı hastalıklara bağlı işitme kayıplarında, orta kulak ve kulak zarına yönelik yaptığımız müdahalelerle hastanın işitme cihazı kullanmasının önüne geçebiliyor veya işitme cihazından elde edilen faydayı artırabiliyoruz" diye konuştu.

İşitme kayıplarının doğuştan veya sonradan ortaya çıkabileceğini ifade eden Akduman, erken teşhisin önemine de değinerek, gerekli durumlarda işitme cihazları, kemiğe implante edilen işitme cihazları ve koklear implant gibi tedavi seçeneklerinin uygulanabildiğini söyledi.

"İşitme kaybı bir kader değildir" diyen Prof. Dr. Akduman, uygun tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle hastaların yeniden toplumla iletişim kurmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"Yıllarca bu sıkıntıyı çektim"

67 yaşındaki Satı Kara ise çocukluk döneminden itibaren kulak rahatsızlıkları yaşadığını ve yıllarca işitme güçlüğü çektiğini anlattı.

Sık sık kulak enfeksiyonu geçirdiğini belirten Kara, "Yıllarca bu sıkıntıyı çektim. Doktora her gittiğimde çeşitli ilaçlar veriliyordu. Zamanla işitmem daha da azaldı. Eşim bile bana, 'Sana sesleniyorum, duymuyorsun' demeye başladı. Bu nedenle zaman zaman tartışıyorduk" dedi.

İşitme cihazı kullanmayı düşündüğü dönemde bir komşusunun Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğunu öğrendiğini anlatan Kara, bunun üzerine Prof. Dr. Davut Akduman'a başvurduğunu söyledi.

Kara, "Davut hocamız beni muayene etti. Kulağım delik olduğu için iltihaplanma ve akıntı olabileceğini, bu durumda işitme cihazından da yeterince fayda göremeyeceğimi söyledi. Önce ameliyat olmam gerektiğini, daha sonra gerekirse cihaz takılabileceğini anlattı. Ben de ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.

"Yoldan geçen insanların seslerini, çevremdeki sesleri yeniden duymaya başladım"

Ameliyat sonrasında yaşadığı değişimin kendisi için inanılmaz olduğunu dile getiren Kara, "Ameliyattan sonra kulaklarım açılmaya başladı. Yoldan geçen insanların seslerini, çevremdeki sesleri yeniden duymaya başladım. Bir gün sağlık ocağına gittim. Aile hekimimizle daha önce konuşurken onun ağzının içine kadar yaklaşmam gerekiyordu, hiçbir şey duymuyordum. O gün kendisine, 'Hocam, ben seni duyuyorum' dedim. Çok şaşırdı. Çünkü yıllardır onun yanına birileriyle birlikte gidiyordum. O an çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Sesleri yeniden duymak benim için bambaşka bir duygu"

Televizyonun sesini de artık çok daha düşük seviyede izleyebildiğini anlatan Kara, "Eskiden televizyonun sesini 60'larda izliyordum, şimdi 18'e kadar düşürdüm. Sesleri yeniden duymak benim için bambaşka bir duygu. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlarla rahatça konuşabiliyorum"

İşitme sorunu nedeniyle yıllarca toplum içine girmekten çekindiğini söyleyen Kara, "İnsanların söylediklerini anlayamadığım için bazen 'he he' deyip geçiyordum. Çok utanıyordum. Toplum içine girmekten çekiniyordum. Zaman zaman kendi içime kapanıyordum. Şimdi ise çok mutluyum. İnsanlarla rahatça konuşabiliyorum, televizyon izleyebiliyorum ve çevremdeki sesleri duyabiliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kara, tedavisinde emeği geçen Prof. Dr. Davut Akduman, Uzman Dr. Aslıhan Ünel Kaval ve sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Hepsine ömür boyu dua edeceğim. Keşke daha önce gelip ameliyat olsaydım. Bu kadar yıl bu sıkıntıyı boşuna çekmişim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı