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Beş Alman paramedik öğrenci Ege Üniversitesi'nde uygulamalı eğitime katıldı

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Beş Alman paramedik öğrenci Ege Üniversitesi'nde uygulamalı eğitime katıldı
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Almanya Johanniter Akademisi Paramedik Bölümünden beş öğrenci, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2 günlük programda uygulamalı eğitime katıldı. Türk ve Alman öğrenciler ortak beceri eğitimi aldı, kalp ve akciğer sesi dinleme simülatörü ilgi gördü.

Almanya Johanniter Akademisi Paramedik Bölümünden beş öğrenci Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen teknik ve bilimsel program kapsamında uygulamalı eğitimlere katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklaya göre, 2 gün süren teknik ve bilimsel program kapsamında konuk heyet, Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı öğrencileri ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Ekşi, programın hem Türk hem de Alman öğrenciler için oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Ziyaretin önemine değinen Ekşi, "Programda, uygulamalı eğitim alanında yapılan beceri eğitimlerinde Türk ve Alman öğrenciler birlikte yer aldı. Özellikle üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından geliştirilen akciğer ve kalp sesi dinleme simülatörü üzerinde yapılan uygulamalı eğitim, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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