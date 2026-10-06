Dervişoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünde 'Geldikleri gibi gittiler' dedi

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(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, "Geldikleri gibi gittiler. 6 Ekim 1923'te İstanbul'u işgalden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Dervişoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Dervişoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geldikleri gibi gittiler. 6 Ekim 1923'te İstanbul'u işgalden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA