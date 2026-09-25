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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söküp götürdü! Muğla'da 26 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söküp götürdü! Muğla'da 26 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp götürdüğü belirlenen 26 yaşındaki Ali Aslan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Büstün yerinde olmadığını fark edenlerin ihbarıyla başlatılan çalışmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp götürdüğü belirlenen Ali Aslan (26), tutuklandı.

BÜSTÜN YERİNDE OLMADIĞI SABAH FARK EDİLDİ

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden sökülerek götürüldüğünü fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÜVENLİK ŞUBE EKİPLERİ İZİNİ SÜRDÜ

İhbar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı inceleme ve saha çalışmaları sonucunda, büstü söken kişinin Ali Aslan olduğu tespit edildi.

Aslan, dün (24 Eylül) Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Vural:

Belki heykelin canı sıkıldı Selaniğe gidecekti bellimi olur He

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