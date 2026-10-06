Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli, parti grubundan seçim çağrısı yaptı: TBMM'de karar alınmalı
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu