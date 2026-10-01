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Gümüşhane'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü Atatürk Parkı'nda sona erdi

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Gümüşhane'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yürüyüş yapıldı. Katılımcılar belediye binası önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü, parkta kurulan stantlar gezildi ve etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Gümüşhane'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye binası önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Atatürk Parkı'nda kurulan stantların gezildiği etkinlik, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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