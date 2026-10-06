Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İstanbul'dan işgal sökülüp atılırken, bu topraklarda milletin iradesine karşı hiçbir gücün barınamayacağı bir kez daha tarihe yazıldı. 103 yıl sonra da görevimiz aynıdır, İstanbul'a, Cumhuriyet'e ve milletin iradesine sahip çıkmaktır. Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul."

Kaynak: AA