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BTP Genel Başkanı Baş, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılında Atatürk'ü andı

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BTP Genel Başkanı Baş, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılında Atatürk'ü andı
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla sosyal medyadan açıklama yaptı. Baş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.

(İSTANBUL) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu büyük zaferi mümkün kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını, sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla kutladı. Baş, şunları kaydetti:

"4 yıl, 10 ay, 23 gün süren düşman işgalinin ardından 6 Ekim 1923'te İstanbul yeniden Türk yurdu oldu. Bu büyük zaferi mümkün kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun."

Baş paylaşımında bir de videoya yer verdi. Videoda şu ifadeler yer aldı:

"Atatürk İstanbul'a geldiğinde tarih 13 Kasım 1918. Haydarpaşa limanı önünden geçen İngiliz zırhlılarını görünce, 'geldikleri gibi giderler' diyor. İstanbul'un 2 tane fatihi vardır. Birincisi 1453'te İstanbul'un kapılarını Türklere açan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İstanbul'un ikinci fatihi ve diğer bütün fetihlerimizi anlamlı kılan ve bugün yaşamamızın, o fetihleri kutlamamızın arkasındaki teminat olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Galata Kulesi'nde 4,5 yıl İngiliz bayrağı sallandı. Bu İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu da onlara öğreteceğiz, hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Kaynak: ANKA
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