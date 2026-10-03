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LÖSEV üyeleri ve lösemili çocuklar aileleriyle Anıtkabir'de çelenk bıraktı

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Anıtkabir'de LÖSEV üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer de Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, çeşitli illerden lösemili çocuklar, aileleri ve çok sayıda gönüllüyle Anıtkabir'de buluştu.

Vakıf üyeleri, çocuklar ve aileleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekilmesinin??????? ardından vakıf üyeleri, büyük boy Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterli bayrak açtı.

Kaynak: AA
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