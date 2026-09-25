Türkiye İtalya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Ay-yıldızlılar, Fransa maçının ardından Uluslar Ligi'nde bu kez İtalya karşısında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın Bursa'daki kritik sınavı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 5 Ekim 2026 tarihinde İtalya'da oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye - İtalya mücadelesi 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hangi platformda, hangi kanal numarasından izleyebileceğinize dair tüm detaylar haberimizde.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlıların İtalya karşısındaki kritik sınavının yayıncı kuruluşu ATV oldu. Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı televizyon başında takip edemeyecek olanlar ise ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

ATV KANAL NUMARALARI

ATV'yi Kablo TV'de 24. kanal, D-Smart'ta 25. kanal, Digiturk'te 25. kanal, Tivibu'da 24. kanal ve Turkcell TV+'ta 24. kanal üzerinden izlemek mümkün. Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise yoğunluğa bağlı olarak kesinti yaşanabileceği unutulmamalıdır.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye - İtalya karşılaşması, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Milli takım, bu maçla birlikte grubundaki ikinci mücadelesine çıkmış olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki ülke arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Yetkili kurumlar tarafından maç saati veya yayın programında değişiklik yapılması ihtimaline karşı güncel gelişmeleri takip etmeniz, karşılaşmayı kaçırmamanız açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki Uluslar Ligi mücadelesine Bursa ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, kentteki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, 28 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.45'te taraftarının desteğiyle İtalya karşısında sahaya çıkacak.